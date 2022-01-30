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30 metre arayla iki ceset bulundu! Cinayeti böyle anlattı!

30 Ocak 2022 Pazar 14:33

Van'ın İpekyolu ilçesinde, Veysel Coşkun (65) ile eşi Zeynep Şengüler'i (47) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet Veysi Şengüler'in (50), ilk ifadesinde, aldatıldığını düşündüğü için uzun zaman plan yapıp cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Beşyol Meydanı'ndaki Defterdarlık Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilde kulağı kesik ve silahla vurulmuş biri olduğu ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki cansız bedenin Veysel Coşkun'a ait olduğu belirlenirken, yaklaşık 30 metre uzaklıkta ise Zeynep Şengüler yaralı olarak bulundu. Zeynep Şengüler de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, cinayet şüphelisi olarak Zeynep Şengüler'in eşi Mehmet Veysi Şengüler'i olay yerine yakın yerde tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı. Zeynep Şengüler ile Veysel Coşkun'un cenazeleri otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dün gece otopsi işlemleri tamamlanan Veysel Coşkun'un cenazesi Tuşba ilçesine bağlı Köyrüköy Mahallesi'nde toprağa verilirken, Zeynep Şengüler'in

cenazesinin ise memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine gönderileceği belirtildi. 

EŞİ ADINA SOSYAL MEDYA HESABI AÇMIŞ

Gözaltına alınan Mehmet Veysi Şengüler, emniyetteki ifadesinde, eşi Zeynep Şengüler'in kendisini aldattığını düşündüğü için cinayetleri işlediğini belirterek, "Uzun zaman öldürmek için plan yaptım. Ruhsatsız silah aldım. Eşimin adına sahte sosyal medya hesabı oluşturdum, sonrasında da adamı takip ettim. Veysel Coşkun'u öldürdükten sonra da kulağını kestim" dediği öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #van #cinayet #ölüm #kadın cinayeti #aldatılma
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