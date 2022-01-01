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30 sözleşmeli personel alınacak

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 30 kişi alımı yapacağını duyurdu

30 sözleşmeli personel alınacak
01 Ocak 2022 Cumartesi 09:49

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Munzur Üniversitesi'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar’ın  Ek  2  nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.


İlan için başvurular başladı. Son başvuru tarihi ise 2 Şubat 2022.


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