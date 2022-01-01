30 sözleşmeli personel alınacak

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 30 kişi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Munzur Üniversitesi'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.



İlan için başvurular başladı. Son başvuru tarihi ise 2 Şubat 2022.



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