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300'den fazla kişiye organ nakli yapan doktor, organ beklerken öldü!

300'den fazla kişiye organ nakli yapan doktor, organ beklerken öldü!
13 Ağustos 2022 Cumartesi 08:28

40 yıllık meslek hayatında 300'den fazla kişiye organ nakli yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Timur Didinen, böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti. Ailesinin vereceği organı kabul etmeyen Didinen'in kadavradan organ nakli beklediğini söylediği öğrenildi

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde Organ Nakil Koordinatörü olarak 23 yıl görev yapan Op. Dr. Timur Didinen, şeker hastalığının neden olduğu böbrek yetmezliği nedeniyle geçen yıl mart ayında emekliye ayrıldı. 40 yıllık meslek yaşamında 300'den fazla hastayı yaşama bağlayan Op. Dr. Timur Didinen, eşi ve 2 çocuğunun organ nakli teklifini kabul etmeyip, "Ben kadavradan organ nakli almak istiyorum" dedi. Geçen hafta rahatsızlanan Op. Dr. Didinen, tedavi gördüğü Çekirge Devlet Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Ölümüyle eşi Nilgün Didinen, ikiz çocukları Serhan ve Turhan Didinen ile hastaları, hasta yakınları, meslektaşları ve sevenlerini yasa boğan Op. Dr. Didinen için dün Çekirge Devlet Hastanesi'nde tören yapıldı. Törene Didinen'in ailesi, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, hastane yöneticileri ve meslektaşlarıyla sevenleri katıldı. Duygusal anların yaşandığı törenin ardından Op. Dr. Timur Didinen'in cenazesi, Arifhan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Hasköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #doktor ölüm #organ nakli
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