33 can türkülerle anıldı

Buca Belediyesi, 2 Temmuz Sivas Madımak Katliamı’nda yaşamını yitiren aydın, ozan, şair, gazeteci ve çocuklardan oluşan 33 canı türkülerle andı.

Pandemi süreci nedeniyle sosyal medya üzerinden yayınlanan konserde, şair Vedat Araz sesiyle ölen şairlerin dizelerine hayat verirken, Zafer Güler ve halk müziği sanatçıları türkülerle 33 canı andı. Türkiye tarihinin kanlı lekesi 2 Temmuz Sivas Madımak Katliamı’nda yaşamını yitiren canlar, Buca ‘da unutulmadı. Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas’a giden 33 aydın ve sanatçının, Cumhuriyet düşmanları tarafından Madımak Oteli’nde yakılarak katledilişinin 27’inci yılında Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde konser düzenlendi.

Saygı duruşu

Anma programı, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle Buca Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı. Şair Vedat Araz moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa, Türk özgün müziğinin başarılı isimlerinden Zafer Güler, Türk Halk Müziği sanatçıları Hüseyin Kurtulmaz ve Öznur Korkmaz katıldı. Vedat Araz, Pir Sultan Abdal’dan Metin Altıok’a, Behçet Aysan’dan Nesimi Çimen’e, Hasret Gültekin’den Muhlis Akarsu’ya uzanan şiirleri seslendirirken, sanatçılar Araz’a türkülerle eşlik etti. Madımak’ta katledilenler için saygı duruşuyla başlayan program, 33 kişinin ismi okunarak son buldu. Bucalılar anma programına yoğun ilgi gösterdi.