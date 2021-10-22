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33 gramlık kuştan, 8 gram tümör çıktı!

Zonguldak'ta Ercan Akkuş’a ait, 5 yaşında olan ve 33 gram ağırlığındaki 'Cumhur' isimli muhabbet kuşunun karnından 8 gram ağırlığında tümör çıkarıldı

33 gramlık kuştan, 8 gram tümör çıktı!
22 Ekim 2021 Cuma 14:00

Kentte yaşayan Ercan Akkuş, 'Cumhur' ismini verdiği muhabbet kuşunun karnında şişlik olduğunu fark etti. Tedavisi için götürüldüğü veteriner kliniğinde 'Cumhur'un karnında tümör tespit edildi. Tedaviye alınan 'Cumhur'un karnında 8 gram ağırlığındaki tümör, operasyonla alındı. 'Cumhur’un tedavisinin devam ettiğini belirten veteriner kliniği hekimi Önder Alkan, muhabbet kuşlarında tümör görüldüğünü ancak 8 gram ağırlığına ulaşmış tümörlerin nadiren görüldüğünü kaydetti. Zor ameliyat gerçekleştirdiklerini belirten Alkan, "33 gram bir kuşun üzerinde yapılan bir ameliyat. Dolayısıyla çok sık karşılaştığımız bir durum değil. Şu anda iyi ama 24 saat hayati tehlikesi var. Yoğun bakıma alıp oksijen vereceğiz. Muhabbet kuşlarında çoğunlukla ölüm tümördür. Çok fazla çıkıyor bu durum. 'Cumhur' kurtulacak inşallah. Türkiye’de tümör operasyonu yapılıyor ama bu büyüklükte nadir görülüyor, diyebiliriz. Kaslardan kökünü almış bir tümör. Başarılı ameliyat ile tümörü çıkardık" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muhabbet kuşu #muhabbet kuşu tümör
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