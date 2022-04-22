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35 metre yükseklikten düşen üniversiteli genç hayatını kaybetti

35 metre yükseklikten düşen üniversiteli genç hayatını kaybetti
22 Nisan 2022 Cuma 13:44

Antalya'da dengesini kaybedip 35 metre yüksekliğindeki falezlerden düşen üniversite öğrencisi Burhan Çağan Gökalp (19) hayatını kaybetti

Olay, saat 01.30 sıralarında Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı 1'inci sınıf öğrencisi Burhan Çağan Gökalp, arkadaşları ile birlikte falezlerin üzerindeki parkta gitar çalmaya başladı. Bir süre sonra ayağa kalkan Gökalp, dengesini kaybederek 35 metre yükseklikten kayalıklara düştü. İhbarla bölgeye sağlık, deniz polisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Deniz polisi, kayalıkların arasında kalan Burhan Çağan Gökalp'i çıkaramayınca, itfaiye çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla sedyeyle çıkarılan Gökalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Gökalp'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Burhan Çağan Gökalp'in ailesi ve çok sayıda arkadaşı, sabah saatlerinde morga geldi. Gökalp'in cenazesi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #üniversite öğrencisi #ölüm #falezlerde düştü
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