4 ERİK 89 LİRA!
4 ERİK 89 LİRA!
0
FLÖRT ETMEK BİLE LÜKS!
FLÖRT ETMEK BİLE LÜKS!
0
ELLERİ GENÇLEŞTİRMEK MÜMKÜN
ELLERİ GENÇLEŞTİRMEK MÜMKÜN
0
UZAYLILARDAN BÖYLE YARDIM İSTEDİLER!
UZAYLILARDAN BÖYLE YARDIM İSTEDİLER!
0

4 adet erik 89 lira!

Kayseri'de kış ayında özellikle aşeren kadınların ilgi gösterdiği, manavda paketler halinde hazırlanan içinde 4 adet bulunan 50 gram erik 89, 5 adet kiraz 125 TL’den satışa sunuldu. Manav Mustafa Benli, ürünlerin yurt dışından geldiğini belirterek, “Fiyatlarımız geçen seneye göre artış gösterdi. Mevsim dışı meyveler için hamile eşleri günün her saati arıyor. Kapatmış olsak bile gece gelip dükkanı açıyoruz" dedi

4 adet erik 89 lira!
10 Ocak 2023 Salı 13:20

Yaz mevsiminin sevilen meyvelerinden olan erik ve kiraz, hava sıcaklığının gece eksi 12 dereceye kadar düştüğü Kayseri'de manav tezgahlarında yerini aldı. Özellikle hamile kadınlarla yaşlıların tercih ettiği mevsim dışı meyvelerin kilosu 1500 ile 2 bin 200 TL arasında değişiyor. Yurt dışındaki seralarda yetiştirilen erik, kiraz, kayısı, karpuz ve şeftali gibi yaz meyvelerini satan manav Mustafa Benli, 4 yıldır manav işletmesinde yaz meyvelerine ilgi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Kış aylarında da yaz meyveleri bulunduruyoruz. Özellikle hamileler ve aşerenler için erik, kiraz, şeftali gibi ürünlerin teminini yapıyoruz. Bu ürünlerin birçoğu işletmemize yurt dışından geliyor. Bu yüzden fiyatları haliyle yüksek oluyor. Özellikle son dönemde ürünlerin fiyatlarında yaşanan artış, kış aylarında nadir bulunan ürünlerin fiyatlarını da etkiledi. Şu anda 4 adet eriğin fiyatı 89 TL, kilosu da yaklaşık 1600 TL. 4-5 adet kirazın fiyatı ise 125-130 TL gibi rakamlarda satışını yapıyoruz. Kirazın kilo fiyatı ise 2 bin 200 lira. Akşamları işletmemiz kapalı olduğu için aşerenler tarafından çok sayıda telefon alıyoruz. Mevsim dışı meyveler için hamile eşleri günün her saati arıyor. Kapatmış olsak bile gece gelip dükkanı açıyoruz. Eğer ürünler elimizde mevcut ise, bu telefonlara cevap verip, iş yerimizi açtığımız da oluyor.” 


Kaynak: DHA
Etiketler; #erik #erik fiyatı #haber
Önceki Haber
Son Yılların Gözdesi Botoks Uygulamaları
Sonraki Haber
İzmir'deki hipodromda tokat yiyen temizlik personelinin avukatı açıklama yaptı
3 yaşında ölü bulunan Müslüme'nin annesi sonunda gerçeği itiraf etti: Kayınpederim cinsel saldırıda bulundu!
3 yaşında ölü bulunan Müslüme'nin annesi sonunda gerçeği itiraf etti: Kayınpederim cinsel saldırıda bulundu!
0
İkinci el konut için kampanya yapılacak mı? Bakan Kurum açıkladı
İkinci el konut için kampanya yapılacak mı? Bakan Kurum açıkladı
0
Artık flört etmek bile lüks! Maliyeti 4 bin lirayı aşıyor
Artık flört etmek bile lüks! Maliyeti 4 bin lirayı aşıyor
0
İzmir'de cezaevinden kaçtı, İstanbul'da yakalandı!
İzmir'de cezaevinden kaçtı, İstanbul'da yakalandı!
0
Kartal'da kızı öldürülen baba şaşkın: Mülayim bir çocuktu, nasıl yaptı anlamadım
Kartal'da kızı öldürülen baba şaşkın: Mülayim bir çocuktu, nasıl yaptı anlamadım
0
Son dakika! İzmir'de deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Son dakika! İzmir'de deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.