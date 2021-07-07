4 aydır tutuklu olan Gergerlioğlu tahliye oldu!

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı ardından Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliyesine hükmedilmesiyle tutuklu bulunduğu Sincan Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi

'Terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanan, daha sonra Meclis'te oy birliğiyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkındaki dava sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha sonrasında avukatları tarafından AYM'ye yapılan başvuruda, Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu'nun 'siyasi faaliyette bulunma hakkı' ve 'ifade hürriyeti'nin ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmetti.

Gergerlioğlu'na 30 bin lira tazminat ödenmesine de hükmeden AYM, tahliye sürecinin başlatılması için Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazılmasına karar verdi. Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetti. Yerel mahkemenin kararının ardından Gergerlioğlu, yaklaşık 4 aydan bu yana tutuklu bulunduğu Sincan Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

'VEKİLLİĞİMİN BİTMEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

Gergerlioğlu'nu cezaevi çıkışında ailesi ve HDP'li milletvekilleri karşıladı. Gergerlioğlu, tahliyesinin ardından HDP Genel Merkezi'ne geçti. Burada basın toplantısı düzenleyen Gergerlioğlu, cezaevinde, spor yaparak kendisini gençleştirdiğini söyledi. Gergerlioğlu, "Moralimiz dimdik ayaktaydı. Biz içeriden Meclis'i takip ettik. Vekilliğimin bitmediğini düşündüm. Ürettim, elimden gelen her şeyi de yaptım. Makaleler, şiirler yazdım" diye konuştu.