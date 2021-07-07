İZMİR YAZ SEFERLERİNİ SEVDİ
İZMİR YAZ SEFERLERİNİ SEVDİ
0
KAVUNUN FAYDALARI...
KAVUNUN FAYDALARI...
0
TÜRKİYE ONU KONUŞUYOR
TÜRKİYE ONU KONUŞUYOR
0
ANNEYE DE BEBEĞE DE FAYDALI
ANNEYE DE BEBEĞE DE FAYDALI
0

4 aydır tutuklu olan Gergerlioğlu tahliye oldu!

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı ardından Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliyesine hükmedilmesiyle tutuklu bulunduğu Sincan Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi

4 aydır tutuklu olan Gergerlioğlu tahliye oldu!
07 Temmuz 2021 Çarşamba 08:42

'Terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanan, daha sonra Meclis'te oy birliğiyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkındaki dava sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha sonrasında avukatları tarafından AYM'ye yapılan başvuruda, Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu'nun 'siyasi faaliyette bulunma hakkı' ve 'ifade hürriyeti'nin ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmetti.

Gergerlioğlu'na 30 bin lira tazminat ödenmesine de hükmeden AYM, tahliye sürecinin başlatılması için Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazılmasına karar verdi. Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetti. Yerel mahkemenin kararının ardından Gergerlioğlu, yaklaşık 4 aydan bu yana tutuklu bulunduğu Sincan Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

'VEKİLLİĞİMİN BİTMEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

Gergerlioğlu'nu cezaevi çıkışında ailesi ve HDP'li milletvekilleri karşıladı. Gergerlioğlu, tahliyesinin ardından HDP Genel Merkezi'ne geçti. Burada basın toplantısı düzenleyen Gergerlioğlu, cezaevinde, spor yaparak kendisini gençleştirdiğini söyledi. Gergerlioğlu, "Moralimiz dimdik ayaktaydı. Biz içeriden Meclis'i takip ettik. Vekilliğimin bitmediğini düşündüm. Ürettim, elimden gelen her şeyi de yaptım. Makaleler, şiirler yazdım" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hdp #ömer faruk gergerlioğlu #anayasa mahkemesi #gergerlioğlu tahliye
Önceki Haber
Buca'da minibüs otomobile çarptı: 1 ölü
Sonraki Haber
Bursa'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Erciyes Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
Erciyes Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
0
Kültür ve Turizm Bakanlığı 33 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 33 işçi alacak
0
Samsun Büyükşehir Belediyesi memur alacak
Samsun Büyükşehir Belediyesi memur alacak
0
Bursa'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
0
Y ve Z kuşağının kaygısı: İşsizlik!
Y ve Z kuşağının kaygısı: İşsizlik!
0
Nişanlısına kurşun yağdırdı!
Nişanlısına kurşun yağdırdı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.