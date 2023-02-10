4 aylık evliydi! Çalışmak için gittiği Adıyaman'da enkaz altında hayatını kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan Mesut Uysal (30), 4 ay önce evlendikten bir süre sonra çalışmak için gittiği Adıyaman'da, depremde enkaz altında kaldı. Eşi ve yakınları 4'üncü günde Uysal'ın acı haberini aldı

4 aylık evliydi! Çalışmak için gittiği Adıyaman'da enkaz altında hayatını kaybetti
10 Şubat 2023 Cuma 09:23

Alangüllü Mahallesinde oturan Mesut Uysal, 2 Ekim 2022 tarihinde hayatını Derya Uysal ile birleştirdi. Uysal, düğünden bir süre sonra çalışmak için Adıyaman'a gitti. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Uysal'ın da kaldığı bina yıkıldı. Eşi Derya Uysal ve yakınları 4 gün boyunca Mesut Uysal'a ulaşamadı ve gelecek sevinçli haberi bekledi. Dün akşam saatlerinde, Mesut Uysal'ın göçük altındaki cansız bedenine ulaşıldı. Haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Eşinin acı haberini alan Derya Uysal'ın ise 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Mesut Uysal'ın cenazesinin yarın memleketi Germencik'e getirilerek toprağa verileceği öğrenildi. 


Kaynak: DHA
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