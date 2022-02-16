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4 aylık hamileydi, birlikte yaşadığı erkek tarafından öldürüldü!

4 aylık hamileydi, birlikte yaşadığı erkek tarafından öldürüldü!
16 Şubat 2022 Çarşamba 08:40

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan 4 aylık hamile 19 yaşındaki Hazal Alpyörük, birlikte yaşadığı 29 yaşındaki Kadir Meşe tarafından bıçaklanarak öldürüldü


Olay, Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Kadir Meşe, 'kıskançlık' nedeniyle dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük ile tartışmaya başladı. Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 4 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Alpyörük kanlar içinde yere yığılırken, Meşe ise kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kadir Meşe ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #bandırma #cinayet #kadın cinayeti
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