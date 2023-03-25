4 çocuk annesi, evinde bıçaklanarak öldürüldü

Batman’da 4 çocuk annesi Zeynep Ayrılmak (43), evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

4 çocuk annesi, evinde bıçaklanarak öldürüldü
25 Mart 2023 Cumartesi 08:02

Olay, Belde Mahallesi'ndeki Tuba Apartmanı'nın 5’inci katındaki bir dairede meydana geldi. Eve gelen eşi, Zeynep Ayrılmak’ı bıçaklanmış halde yerde hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zeynep Ayrılmak’ın cansız bedeni bulundu. Ayrılmak’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polisin, şüpheli olarak Zeynep Ayrılmak'ın ağabeyini aradığı belirtildi. 

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