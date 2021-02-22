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4 çocuk babası, iş yerinde intihar etti!

Erzurum'da, oto tamirciliği yapan, 4 çocuk babası Murat Y. (47), sabah erken saatte açtığı iş yerinde av tüfeğiyle yaşamına son verdi. Acı haberle dükkana gelen Murat Y.'nin ailesi, sinir krizi geçirirken, çevredekiler teskin etmeye çalıştı

4 çocuk babası, iş yerinde intihar etti!
22 Şubat 2021 Pazartesi 13:50

Olay, saat 07.30 sıralarında, merkez Yakutiye ilçesi oto sanayi sitesindeki numara 59'da meydana geldi. Oto tamirhanesi bulunan, evli ve 4 çocuk babası Murat Y., iddiaya göre, evde ailesiyle tartıştı. Evden öfkeyle çıkarak, iş yerine gelen Murat Y.'nin 15 yaşındaki oğlu da babasını sakinleştirmek için peşinden gitti. Dükkanda bir süre konuştuktan sonra Murat Y., oğlunu sorun olmadığına ikna ederek, eve gönderdi. Oğlunun gittiğinden emin olan Murat Y., iş yerinde bulunan av tüfeğiyle kendisini vurdu. Murat Y.'nin cansız bedeni, sabah iş yerine gelen müşteriler tarafından bulundu.

Ortağının ölüm haberini alır almaz iş yerine gelen Yaşar Güner, "Müşterinin alacağı bir araç vardı. Onu almaya geldiğinde ortağımı ölü olarak bulmuş. Maddi sıkıntısı yoktu. Aile ile ilgili problemleri vardı. Çok üzgünüm" dedi.

Acı haberi alır almaz iş yerinin önüne gelen Murat Y.'nin ailesi, sinir krizi geçirdi. Aile, çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Murat Y.'nin tamirhaneden çıkarılan cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere ambulansla Erzurum Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #erzurum #intihar #av tüfeği intihar
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