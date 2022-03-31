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4 gündür kayıp olan genç kız, tuvalette ölü bulundu!

4 gündür kayıp olan genç kız, tuvalette ölü bulundu!
31 Mart 2022 Perşembe 08:57

İstanbul'da 4 gündür kayıp olan 26 yaşındaki Seher Akkoyun bir kafeteryanın tuvaletinde ölü olarak bulundu. Akkoyun'un cesedinin yanında şırınga bulunduğu bildirildi

Olay, dün akşam saatlerinde Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddia göre; geçen cumartesi günü Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde yaşadığı evden çıkan 26 yaşındaki Seher Akkoyun, kayıplara karıştı. Bunun üzerine ailesi, Akkoyun için emniyete giderek kayıp müracaatında bulundu. Polis, ardından olayla ilgili çalışma başlattı.

4 gündür kayıp olarak aranan Seher Akkoyun'un cesedi, dün akşam saatlerinde Kağıthane'de bir binanın en üst katında bulunan kafeteryanın tuvaletinde, çalışanlar tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde, Seher Akkoyun'un yanında şırınga bulunduğu tespit edildi. Seher Akkoyun'un cesedi, kesin ölümünün belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #ölüm #kayıp #seher akkoyun #ölü bulundu #uyuşturucu
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