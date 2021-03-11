IŞINLANMA İÇİN TARİH VERDİ
IŞINLANMA İÇİN TARİH VERDİ
0
KASETİN MUCİDİ ÖLDÜ!
KASETİN MUCİDİ ÖLDÜ!
0
BENCİLLİK BOŞANMA SEBEBİ
BENCİLLİK BOŞANMA SEBEBİ
0
KRALİÇE GERİ ADIM ATTI
KRALİÇE GERİ ADIM ATTI
0

4. kattan düşüp ölmüştü, vücudunda çok sayıda darp izi bulundu!

İstanbul Esenyurt'ta dini nikahli eşi Kenan Danış ile tartıştıktan sonra evinin 4’üncü katından düşerek hayatını kaybeden Sevcan Demir’in vücudunda çok sayıda darp ve boğuşma izi bulundu. Şüpheli Kenan Danış, tutuklanarak cezaevine götürüldü

4. kattan düşüp ölmüştü, vücudunda çok sayıda darp izi bulundu!
11 Mart 2021 Perşembe 12:54

İddiaya göre, Sevcan Demir’in,  eşinden korunmak için kendisini odaya kilitlediği, şüpheli Kenan Danış’ın ise kapıları kırarak zorla açtığı öne sürüldü. Sevcan  Demir’in babasının, polise verdiği ifadesinde; “Kızımla olaydan saatler öncesinde görüntülü konuşuyorduk, sonra birden Kenan telefonu kızımın elinden aldı. Sonrasında ‘senin bu kızını geberteceğim’ dedi. Telefon kapandı.” dediği ortaya çıktı. Ayrıca, polis ekipleri evde Sevcan Demir’in yazdığını belirlediği bir mektup buldu.  Sevcan Demir’in “Oğlum beni affet, seni haketmedim.” yazan mektubu 12 yaşındaki oğluna bıraktığı anlaşıldı. Şüpheli Kenan DanıŞ ise emniyetteki ifadesinde, “Ben öldürmedim, tartışmaya başlayınca kendini balkondan aşağıya attı” dedi.


NE OLMUŞTU?


Olay, geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Süleymaniye Mahallesi 831 Sokak’ta bulunan bir binanın dördüncü oturan Sevcan Demir, dini nikahlı eşi Kenan Danış ile tartışmaya başladı. Komşular, seslerden rahatsız oldukları için polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Sevcan Demir’in şikayetçi olmaması üzerine evden ayrıldı.  Yaklaşık bir saat sonrasında Sevcan Demir, dördüncü kattan apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Kadın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın baş şüphelisi Kenan Danış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tüm suçlamaları reddeden Danış, çıkarıldığı mahkemede  tutuklanarak cezaevine götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #esenyurt #ölüm #sevcan demir
İlişkili Haberler
Polis kapıya gelince şikayetçi olmadı, 1 saat sonra öldü!
Polis kapıya gelince şikayetçi olmadı, 1 saat sonra öldü!
Önceki Haber
İzmir Büyükşehir'den 86 köye ücretsiz internet
Sonraki Haber
Torbalı huzurevinde taciz iddiası!
Yunuslar görsel şölen sundu
Yunuslar görsel şölen sundu
0
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alımı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Kapadokya Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
0
Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Lohusa Pijama Takımları : Lohusa Çarşısı
Lohusa Pijama Takımları : Lohusa Çarşısı
0
Bardak Üretiminde Sektör Lideri: İstpack Ambalaj
Bardak Üretiminde Sektör Lideri: İstpack Ambalaj
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.