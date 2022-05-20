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4 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü!

Bursa'da kuzenleri ile oyun oynarken birden fenalaşan 4 yaşındaki Hafza Yılmaz'ın kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kalbi yeniden çalıştırılan küçük çocuk kurtarılamadı

4 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü!
20 Mayıs 2022 Cuma 12:34

Olay, dün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sümeyra-Emrah Yılmaz çiftinin 2 çocuğundan biri olan Hafza Yılmaz, dedesi Mustafa Çelebi’nin evinde kuzenleri ile birlikte oynarken fenalaştı. Yakınları tarafından özel bir sağlık kliniğine götürülen Hafza Yılmaz'ın burada kalbi durdu. İhbar üzerine kliniğe 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahale ile kalbi yeniden çalıştırılan küçük kız, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Ancak ambulansta kalbi yeniden duran küçük Hafza, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye geldiğinde kızının ölüm haberini alan Emrah Yılmaz gözyaşlarına boğulurken, anne Sümeyra Yılmaz ise sinir krizi geçirdi.

Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan Hafza Yılmaz’ın kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Küçük kızın ölümüyle ilgili Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #çocuk #kalp krizi #ölüm
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