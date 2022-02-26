40 taşınmaz kiraya verilecek

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü 40 adet taşınmazı kiraya vereceklerini duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ilanda belirtilen yerlerdeki taşınmazlar, hizalarında gösterilen aylık veya yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle kiraya verilecektir.

İhale edilen taşınmazların sözleşme bitiş süreleri hizalarında gösterilen tarihlere kadar olup, şartnamedeki hükümler uygulanır. Takip eden yıllar için kira bedeli, TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı veya TÜFE oranından az olmamak şartıyla emsal rayiçler dikkate alınarak arttırılacaktır.

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