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41 sözleşmeli personel alınacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 41 sözleşmeli çalışacak personel alacaklarını duyurdu

41 sözleşmeli personel alınacak
24 Aralık 2021 Cuma 10:03

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, ilanda belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 41 sözleşmeli personel (4/B) alınacaktır.

 

Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.
Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.
Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.


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