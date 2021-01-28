42 gündür kayıp kadını sevgilisi öldürmüş!

Samsun'da 42 gündür kayıp olan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Arzu Aygün, 17 Aralık günü evinden çıkıp bir daha da geri dönmemişti. 2 çocuk annesi kadının dönmemesi üzerine polise kayıp başvurusu yapıldı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri genç kadını bulmak için çalışma başlattı. Ekipler Aygün ile ilişkisi olduğu belirtilen Muharrem Coşkun da dahil olmak üzere 5 kişi ile görüştü. Coşkun ifadesinde 'En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı' dedi.



SEVGİLİSİ ÖLDÜRMÜŞ

İfadesinin ardından serbest bırakılan Muharrem Coşkun, polise giderek suçunu itiraf etti. Aygün'ü tabancayla vurarak öldüren, cansız bedenini çuvala koyarak bir araziye bırakan Muharrem Coşkun (38) ifadesinde, olay günü yaşananları anlattı. Terme ilçesi sahilinde Arzu Aygün ile buluştuklarını anlatan Coşkun, "Olay günü beraber Terme sahiline gezmeye gittik. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Arabadan indik, o sıra tartışmamız alevlendi. Ben de üzerimdeki tabancayla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonra yere düştü. Ben de panik oldum. Öldüğünden emin olunca da gurbetçilerin yazlıklarının olduğu alana çuvala koyup attım. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi.