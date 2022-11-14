426 personel alımı yapılacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 426 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 1 (bir) adet Sözleşmeli Büro Personeli, 425 (dörtyüzyirmibeş) adet Sözleşmeli Tekniker olmak üzere toplam 426 (dörtyüzyirmialtı) adet sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 11 Aralık 2022 tarihinde son bulacaktır.



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