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426 personel alımı yapılacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 426 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

426 personel alımı yapılacak
14 Kasım 2022 Pazartesi 11:01

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 1 (bir) adet Sözleşmeli Büro Personeli, 425 (dörtyüzyirmibeş) adet Sözleşmeli Tekniker olmak üzere toplam 426 (dörtyüzyirmialtı) adet sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular 11 Aralık 2022 tarihinde son bulacaktır.


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