43 saat sonra gelen mucize

Hatay Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen'i sağ olarak çıkaran Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği saat 23.20 sıralarında, depremin ardından 43 saat sonra aynı enkazın altından bu kez de Eymen'in annesi Fethiye Ekizoğlu'nu canlı olarak çıkarmayı başardı

43 saat sonra gelen mucize
08 Şubat 2023 Çarşamba 09:05

Enkaz altından çıkarılan Fethiye Ekizoğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu, sadece uzun süre hareketsiz kalmaktan dolayı vücudunda yumuşak dokuz zedelenmesi olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Fethiye Ekizoğlu, hastaneye kaldırılarak gözlem altına alındı.Ekizoğlu'nun 6 aylık bebeğinden ise henüz haber yok. 

EYMEN'İN ÜZERİNE KAPAKLANMIŞ

Fethiye Ekizoğlu, enkaz altındayken kendisini kurtarmaya çalışan Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği'nden Nuriye Arınç'a verdiği bilgiye göre, deprem olduğu anda Eymen ve 6 aylık bebeği ile birliktelermiş. Deprem ile birlikte kendisi Eymen'in üzerine kapaklanmış fakat 6 aylık bebeğinin nereye savrulduğu konusunda herhangi bir bilgisi bulunmuyor.

Aynı enkaz altında başka vatandaşlarında bulunduğu ifade edilirken arama kurtarma çalışmalarına devam edileceği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay #deprem
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