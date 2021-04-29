435 firmanın 788 ürününde taklit ve tağşiş tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılının taklit ve tağşişli ürün rakamlarını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel’in taklit ve tağşişli ürünlere yönelik soru önergesini cevaplayan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 yılı rakamlarını paylaştı. 2020 yılında yapılan denetimlerde 435 firmaya ait 788 parti üründe taklit, tağşiş ve tehlikeli madde tespit edildiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bu ürünlerden 651 parti üründe taklit ve tağşiş yaptığı, 137 parti üründe ise kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde değiştirildiği tespit edilmiştir” dedi.

EN ÇOK HANGİ ÜRÜNLERDE?

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in “En çok taklit ve tağşiş yapılan ürünler hangileridir” şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Pakdemirli, bu ürün gruplarının et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile bitkisel yağlar olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli, taklit, tağşiş ve insan hayatını tehlikeye atacak ürün üreten firmalara 7255 sayılı Kanun ile 5996 sayılı Kanunun 40’ncı maddesinin 1’nci fıkrasının (a) ve (1) bentlerinde yapılan değişiklik kapsamında “men yaptırımı” cezası getirildiğini vurguladı.

Enflasyona bağlı olarak gıda fiyatlarındaki aşırı artışlarla birlikte insanların ister istemez piyasa koşullarına göre daha ucuz olan ürünlere yöneldiğini ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Hızla artan fiyatlar karşısında alım gücü düşen vatandaşlarımız ne yazık ki piyasa koşullarına göre oldukça ucuz ürünlere yönelmek zorunda kalabiliyor. Hem piyasanın hem de maliyetinin dahi altında satılan bu ürünlerin büyük kısmı merdiven altı diye tabir edilen taklit, tağşiş ve tehlikeli madde içeren ürünlerden oluşuyor. O nedenle gıda ve gıda güvenliğinin çok daha fazla öne çıktığı günümüzde Bakanlık tarafından yapılan denetimlerin daha da artırılması gerekiyor. Halkın sağlığı ile oynayan firmalara ve sahiplerine de en ağır cezalar verilmeli” diye konuştu.