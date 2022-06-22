5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ARABADA UNUTULDU!
5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ARABADA UNUTULDU!
0
BÜYÜK DEPREM! YÜZLERCE ÖLÜ VAR!
BÜYÜK DEPREM! YÜZLERCE ÖLÜ VAR!
0
8 YIL HAPSİ İSTENİYOR!
8 YIL HAPSİ İSTENİYOR!
0
UZMANINDAN KARPUZ UYARISI!
UZMANINDAN KARPUZ UYARISI!
0

44 öğretim üyesi alınacak

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü 44 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

44 öğretim üyesi alınacak
22 Haziran 2022 Çarşamba 10:40

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gaziantep Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 

İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitenin Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine’’ uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Üniversiteye 18 personel alınacak
Sonraki Haber
Karadeniz Teknik Üniversitesi işçi alacak
2 aylık hamile eşini öldürdü!
2 aylık hamile eşini öldürdü!
0
Sedefnur'un polis erkek arkadaşına istenen ceza belli oldu!
Sedefnur'un polis erkek arkadaşına istenen ceza belli oldu!
0
Çöp kamyonunun altında kalan küçük kız öldü!
Çöp kamyonunun altında kalan küçük kız öldü!
0
Balıkesir'de cinayet! Tartıştığı kadını vurdu, intihara kalkıştı!
Balıkesir'de cinayet! Tartıştığı kadını vurdu, intihara kalkıştı!
0
Ailesini katletmişti! 5 gün sonra o da öldü!
Ailesini katletmişti! 5 gün sonra o da öldü!
0
Şehit haberi bir aileyi mahvetti! Baba kalp krizi geçirdi, babaanne ölü bulundu!
Şehit haberi bir aileyi mahvetti! Baba kalp krizi geçirdi, babaanne ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.