45 bin yeni öğretmen atamasında tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacak; atamaların 8 Mayıs’ta yapılacak.

45 bin yeni öğretmen atamasında tarih belli oldu
24 Mart 2023 Cuma 10:45

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımına ilişkin bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Özer, öğretmen ataması ön başvurularının 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin 4 Nisan'da ilan edileceğini bildiren Özer, "Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs’ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz, 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

103 branş için atama yapılacak

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağını kaydeden Özer, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." bilgisini paylaştı.

Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanının esas alındığını açıklayan Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Önceki Haber
Seferihisar ve Kiraz'da İZTAŞIT ile yola devam
Sonraki Haber
Eşini öldürmeden saatler önce, çocuklarını kuzenine bırakmış
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi personel alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi personel alacak
0
İstanbul Gedik Üniversitesi 30 kişi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi 30 kişi alacak
0
Karabük Üniversitesi 61 kişi alacak
Karabük Üniversitesi 61 kişi alacak
0
Eşini öldürmeden saatler önce, çocuklarını kuzenine bırakmış
Eşini öldürmeden saatler önce, çocuklarını kuzenine bırakmış
0
Pendik'te 7 katlı otelde yangın : 2 ölü, 3 yaralı
Pendik'te 7 katlı otelde yangın : 2 ölü, 3 yaralı
0
Haliç Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Haliç Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.