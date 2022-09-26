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5 çocuk annesi eşini silahla vurarak öldürdü!

5 çocuk annesi eşini silahla vurarak öldürdü!
26 Eylül 2022 Pazartesi 12:19

Samsun'da 46 yaşındaki Mehmet Dursun, tartıştığı eşi 45 yaşındaki Havva Dursun'u tabanca ile vurdu. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybederken, çiftin 5 çocuklarının olduğu öğrenildi

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Habilli Mahallesi'nde meydana geldi. 5 çocukları olan Mehmet Dursun ile eşi Havva Dursun tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine alkollü olduğu öne sürülen Mehmet Dursun, ruhsatsız tabancasıyla Havva Dursun'a ateş etti. Başından yaralanan kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuları, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Duman'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Duman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Dursun ise, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #samsun #eşini öldürdü #karısını öldürdü #kadın cinayeti
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