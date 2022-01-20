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5 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü!

20 Ocak 2022 Perşembe 08:46

Şanlıurfa'da 5 çocuk annesi olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Nesibe Alas, evinde ensesinden tabanca ile vurulmuş olarak bulundu. Aldığı darbe ile hayatını kaybeden Alas'ın eşinin vefat ettiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi


Olay, akşam saatlerinde Süleyman Şah Mahallesinde meydana geldi. Eşi vefat ettiği için çocuklarıyla birlikte yaşayan Nesibe Alas'ın evde yalnız olduğu sırada daireden silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Nesibe Alas'ın hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ensesinden vurularak yaşamını yitirdiği belirlenen Alas'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #cinayet #kadın cinayeti #ölüm #ölü bulundu
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