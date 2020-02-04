Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5 dakikada en büyüğü 4,0 olan 5 artçı sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerinden derlenen bilgiye göre, Akhisar'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi.

İlk deprem saat 04.27'de 4,0 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Daha sonra, ilçede saat 04.28'de 3,4 büyüklüğünde olmak üzere 04.32'ye kadar 3 artçı ile birlikte toplam 5 sarsıntı yaşandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, dün saat 11.43'te, merkez üssü Akhisar ilçesi olan Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yerin 8.72 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı, kısa süreli paniğe neden olan depremle birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı.

Akdeniz'de 4,4

Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 80 kilometre, Marmaris'in ise 168 kilometre açıklarında saat 05.10'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yaklaşık 11,91 kilometre derinlikte gerçekleşti. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, depremlerin ilçeye yaklaşık 180 kilometre uzakta meydana geldiğini belirterek, "Yer kabuğunun derinliğinde oluşmakta. Marmaris açıklarında olduğu belirtilen depremler ilçemizde hissedilmemektedir. İlçemizde herhangi bir panik havası yoktur. Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.