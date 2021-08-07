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5 gündür kayıp gencin cesedi bulundu!

Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan Samet Işıtan’ın (26) cansız bedeni bulundu

5 gündür kayıp gencin cesedi bulundu!
07 Ağustos 2021 Cumartesi 08:24

Geçen cumartesi günü Kemer’e bağlı Çıralı’ya gelerek bir kampinge yerleşen üniversite öğrencisi Samet Işıtan, 2 Ağustos Pazartesi günü sabahı kampingden ayrılarak yürüyüşe çıktı. Sonrasında kendisinden haber alınamayan Samet Işıtan hakkında 3 Ağustos günü kayıp başvurusu yapılmasının ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timleri ve Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Dün Çıralı yolu üzerindeki dağlık alanlarda arama çalışmaları yoğunlaşırken, saat 17.10 sıralarında yaklaşık 20 metrelik uçurumun altındaki kayalık alanda, jandarma ekipleri tarafından Samet Işıtan’ın cansız bedeni bulundu. Işıtan’ın cansız bedeni Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, buradaki işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ölüm #antalya #samet ışıtan #kayıp genç ölüm
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