5 gündür ölen yavrularının başından ayrılmıyor

Van'da donan 2 yavrusunun başından ayrılmayan anne köpek görenleri duygulandırdı

Eksi 20 dereceyi gören Van Erciş'te bir sokak köpeğinin bir yavrusu donarak öldü. Anne köpek saatlerce yavrusunun başında onu yalayarak, koklayarak bekledi. Yavrusunun başından ayrılmayan köpeği gören çevredeki vatandaşlar, anne köpeğe yiyecek bıraktı. Sonra anne köpek, donarak ölen diğer yavrusunu da aynı yere getirdi.

Anne köpeğin ölen yavrularının başından 5 gündür ayrılmadığı öğrenildi. Mahalleliden Seyfullah Kasımoğlu, köpeğin 2 gün arayla donan 2 yavrusunun başında 5 gündür beklediğini belirterek, "Yol ortasında yavru köpek olduğunu gördüm. Biraz yaklaştığımda öldüğünü fark ettim. Çok kötü oldum, çok üzüldüm. Anne köpek yavrusunun başında öylece bekliyordu. Köpeği merak ettiğim için birkaç saat sonra evden gelip görmek istedim ama yerinde değildi. Anne köpek, eksi 20 derece soğukta donan başka yavrusunu daha getirip, diğer yavrunun yanına bırakmış. Şu an ölen yavru köpek sayısı 2’ye yükseldi. Anne köpeğin 2 yavrusunun başında beklemesi 5’inci güne girdi. Saniye bile yavrularının başından ayrılmıyor. Biz de köpeğe yiyecek bırakıyoruz. Çok zor bir durum bu, herkesi duygulandırdı" diye konuştu.