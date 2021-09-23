NEDENİ: ERGENLİK!
NEDENİ: ERGENLİK!
0
KARŞIYAKA'YA BEKİR COŞKUN HEYKELİ
KARŞIYAKA'YA BEKİR COŞKUN HEYKELİ
0
1800 YILLIK LOCA BULUNDU
1800 YILLIK LOCA BULUNDU
0
MORA BÜRÜNDÜ!
MORA BÜRÜNDÜ!
0

5 günlük evlilik ölümle bitti!

Hatay’da, 18 Eylül'de evlendiği Zeynep Yonca Sönmez (24) ile kavga eden Mehmet Sönmez (29), bıçakla yaralanmış olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İfadesi alınan Sönmez, evi terk etmek isteyince eşinin, kendisini bıçakladığını öne sürdü

5 günlük evlilik ölümle bitti!
23 Eylül 2021 Perşembe 15:55

Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi Mevlana Sokak'ta Zeynep Yonca Sönmez, 18 Eylül'de dünyaevine girdiği Mehmet Sönmez ile bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre tartışma, Zeynep Yonca Sönmez'in evi terk etmek istemesi üzerine kavgaya dönüştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mehmet Sönmez'i bıçaklanmış olarak ağır yaralı buldu. İlk müdahalesi yapılan Sönmez, ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Sönmez'in cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınırken, Dörtyol'daki mezarlıkta toprağa verildi.

'GİDERSEN KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM' DEMİŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zeynep Yonca Sönmez, evi terk etmek isteyince eşinin, "Gidersen kendimi öldürürüm" dediğini, ısrarcı olması üzerine mutfaktan aldığı bıçağı göğsüne sapladığını ileri sürdü. İfadesinin ardından Sönmez, serbest bırakıldı.

Mehmet Sönmez'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay #ölüm #hatay kavga ölüm #yeni evli çift kavga
Önceki Haber
İzmir'de metruk ev, alev alev yandı
Sonraki Haber
Mürselpaşa Bulvarı’nda trafik normale döndü
Bebeklere yanlışlıkla kovid aşısı skandalıyla ilgili yeni açıklama!
Bebeklere yanlışlıkla kovid aşısı skandalıyla ilgili yeni açıklama!
0
Otomobille çarpışan otobüs devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobille çarpışan otobüs devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
0
Bebeği doğduktan 18 gün sonra hayatını kaybetti!
Bebeği doğduktan 18 gün sonra hayatını kaybetti!
0
Artvin Çoruh Üniversitesi 18 kişi alacak
Artvin Çoruh Üniversitesi 18 kişi alacak
0
Trakya Üniversitesi 39 kişi alacak
Trakya Üniversitesi 39 kişi alacak
0
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 kişi alacak
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.