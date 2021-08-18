5 kişilik aileden sadece biri selden kurtuldu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketine 2 katlı evlerinde yakalanan Ersin Çevirgen (43), oğlu Emir (13), annesi Asiye (76) ve babası Erdoğan (78) Çevirgen hayatını kaybederken, diğer oğlu Can Çevirgen (17) kurtulmayı başardı. Sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı enkazında ise kayıp ihbarı sayısı 11'e düşerken, kayıplardan geri fotoğrafları kaldı

Eşinden boşanınca Bozkurt'ta anne ve babasıyla yaşayan Ersin Çevirgen ve ailesi, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketine Merkez Mahallesi Pazar Sokak'taki 2 katlı evlerinde yakalandı. Sel sularının eve girmesi sonucu Ersin Çevirgen ile oğlu Emir, annesi Asiye ve babası Erdoğan Çevirgen hayatını kaybetti. Can Çevirgen ise üst kattaki odasından yüzerek çatıya çıkıp kurtuldu. Oğlu, anne ve babasıyla birlikte yaşamını yitiren Ersin Çevirgen'in arkadaşı Ebru Battal, "Ersin benim arkadaşımdı. Kaybolduğunu öğrendiğimde hemen İstanbul'dan geldim. Çok iyi insanlardı. Annesi, babası oğlu ölmüş. Bir aile yok oldu" dedi.

SELE HALI SAHADA YAKALANDI

​Bozkurt'a halı saha futbol turnuvasına katılmak için Karabük'ten gelen futbolcu Eray Çelebi de (26), sele antrenman yaparken yakalandı. Halı sahada antrenman yaparken selin geldiğini gören Çelebi, tesisin çatısına çıkarak arkadaşlarını arayıp, "Beni kurtarın, burayı sel bastı" diye yardım istedi. Tesisin yıkılmasıyla sel sularına kapılan Eray Çelebi'yi arama çalışmaları sürüyor.

ÖLÇER APARTMANI ENKAZINDA 11 KİŞİ ARANIYOR

Sel felaketinde yıkılan 8 katlı, 32 daireden oluşan Ölçer Apartmanı'nda kayıp ihbarı sayısının ise 11'e düştüğü öğrenildi. Arama- kurtarma ekipleri, selin hemen ardından bina enkazında başlattıkları çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarında kayıplardan bazılarının fotoğrafları bulundu. Enkazdan çıkan kayıplara ait fotoğraflar, duygulandırdı.