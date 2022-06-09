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5 liraya halı satılınca izdiham çıktı!

İstanbul Sultangazi'de bir alışveriş mağazası 5. yılına özel 5 TL'ye halı satışı yapınca izdiham çıktı.

5 liraya halı satılınca izdiham çıktı!
09 Haziran 2022 Perşembe 13:27

Sultangazi 1. Cebeci Caddesi'nde bir alışveriş mağazası 5. yılına özel bazı ürünlerde indirim yaptı. İndirimlerin yanında da 5 TL'ye halı da satacağına duyurdu. Çok sayıda kişi sabah erken saatlerden itibaren mağaza önünde sıraya girdi. Saat 10.30 civarında mağaza kapılarını açtı, içeriye bir kısım bekleyen alınırken zaman zaman izdiham yaşandı. İçeride 5 TL'ye satılan halılar bitince, mağaza sahipleri mağazanın önüne halı dolu minibüs getirdi. Satış minibüsün önünde gerçekleşti halı almak isteyenler arasında izdiham yaşandı. Halıların bitmesiyle kalabalık dağıldı.  Alışveriş mağazası yetkilisi Ercan Yücekaya "Bu kampanyaları genelde yapıyoruz. Şu an indirimde çok şey var. Halımız 5 TL yetişen alıyor" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sultangazi #halı #halı izdihamı
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