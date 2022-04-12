5 yaşındaki çocuk tüfekle ağabeyini öldürdü!

Sakarya'da av tüfeği ile oynayan 5 yaşındaki C.D., kazara ağabeyi 8 yaşındaki Osman Demir Demirtaş'ı karnından vurdu. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan küçük Osman kurtarılamayarak hayatını kaybetti



Olay, dün akşam Sakarya'nın Kocaali ilçesi Bezirgan Mahallesi'nde meydana geldi. C.D., dededen kalma av tüfeğiyle oynadığı sırada ağabeyi Osman Demir Demirtaş'ı kazara karnından vurdu. Ağır yaralanan Osman Demir, Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile üyeleri ise hastane önünde sinir krizi geçirdi. Osman Demir Demirtaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından Bezirgan Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.