ZEKERİYA BEYAZ HAYATINI KAYBETTİ
ZEKERİYA BEYAZ HAYATINI KAYBETTİ
0
KUYRUĞU İLE ÜNLÜ OLDU!
KUYRUĞU İLE ÜNLÜ OLDU!
0
MARATON İZMİR'E ULUSLARARASI SERTİFİKA
MARATON İZMİR'E ULUSLARARASI SERTİFİKA
0
HASTALARA MİZAHLA DESTEK OLUYOR
HASTALARA MİZAHLA DESTEK OLUYOR
0

5 yaşındaki çocuk tüfekle ağabeyini öldürdü!

5 yaşındaki çocuk tüfekle ağabeyini öldürdü!
12 Nisan 2022 Salı 10:05

Sakarya'da av tüfeği ile oynayan 5 yaşındaki C.D., kazara ağabeyi 8 yaşındaki Osman Demir Demirtaş'ı karnından vurdu. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan küçük Osman kurtarılamayarak hayatını kaybetti


Olay, dün akşam Sakarya'nın Kocaali ilçesi Bezirgan Mahallesi'nde meydana geldi. C.D., dededen kalma av tüfeğiyle oynadığı sırada ağabeyi Osman Demir Demirtaş'ı kazara karnından vurdu. Ağır yaralanan Osman Demir, Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile üyeleri ise hastane önünde sinir krizi geçirdi. Osman Demir Demirtaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından Bezirgan Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sakarya #ölüm #ağabeyini öldürdü #tüfekle oyun ölüm
Önceki Haber
10 bilişim personeli alınacak
Sonraki Haber
Kızılay'ın amacı daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak!
Soluk borusuna ceviz kaçan çocuk öldü!
Soluk borusuna ceviz kaçan çocuk öldü!
0
Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti
Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti
0
10 bilişim personeli alınacak
10 bilişim personeli alınacak
0
174 akademik personel alınacak
174 akademik personel alınacak
0
Iğdır'da iki kişi silahla vurularak öldürüldü!
Iğdır'da iki kişi silahla vurularak öldürüldü!
0
11 avukat alınacak
11 avukat alınacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.