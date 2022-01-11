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5 yaşındaki Ömer'in ölümüne neden olan sürücü kendini böyle savundu

5 yaşındaki Ömer'in ölümüne neden olan sürücü kendini böyle savundu
11 Ocak 2022 Salı 12:40

Bursa İnegöl'de 5 yaşındaki Ömer Faruk Gündoğdu, dedesi ile ekmek aldığı sırada bir otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü ise kendisinin acemi olduğunu ve otomobili birkaç kez kullandığını söyledi. Sürücü aynı zamanda çocuğun otomobilin altında kaldığını farketmediğini de belirtti

İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak üzerinde, dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Fatma V.'nin kullandığı 43 RR 662 plakalı otomobil, elinden tuttuğu torunu Ömer Faruk ile ekmek almak için yolun karşısına geçen Abdurrahman Gündoğdu’ya çarptı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kazada, Abdurrahman Gündoğdu hafif yaralanırken Ömer Faruk Gündoğdu otomobilin altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altından çıkarılan Ömer Faruk Gündoğdu'yu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza sonrası, acı haberi alan Beyhan ve Güven Gündoğdu çifti sinir krizi geçirirken, tek çocukları olan Ömer Faruk’tan ise geriye, bir süre önce babası ile çekilen fotoğrafı anı olarak kaldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Fatma V.,  verdiği ifadesinde, "Ben acemi sürücüyüm. Aracı sadece birkaç kez kullandım. Heyecan yaptım. Kaza anında otomobili durduramadım. Çocuğun aracın aldında kaldığını ise fark etmedim. Üzgünüm. Kazayı bilerek ve isteyerek yapmadım" dedi.  Fatma V., daha sonra, 'Taksirle ölümüme neden olmak' suçundan adliyeye çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #kaza #ölüm #ömer faruk gündoğdu
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