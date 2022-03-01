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500 icra kâtibi alınacak

Adalet Bakanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 500 icra kâtibi alımı yapacağını duyurdu

500 icra kâtibi alınacak
01 Mart 2022 Salı 09:41

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alana ilana göre Adalet Bakanlığı ilanda yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, sınavı yapacak adalet komisyonu olarak belirlenen adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 500 sözleşmeli icra kâtibi alımı yapacak.

 


Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 01/03/2022 – 17/03/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir.

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