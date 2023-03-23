500 personel alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 personel alımı yapacağını duyurdu.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 6864 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gerekli düzenleme yapılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar” çerçevesinde mülakat sonucuna göre ilanda belirtilen şartlar dahilinde toplam (500) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.