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5000 jandarma uzman erbaş alınacak

Jandarma Genel Komutanlığı 5 bin sözleşmeli jandarma uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu

5000 jandarma uzman erbaş alınacak
01 Ekim 2021 Cuma 10:02

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığına 3.901’i jandarma, 804’ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12’si at bakıcısı, 23’ü bot serdümeni ve 10’u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli jandarma uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.

 

Başvurular, 01-10 Ekim 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı) internet sitelerinde yayımlanacak olan ‘‘2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş Temini’’ kılavuzunda belirtilmiştir.


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Etiketler; #jandarma #jandarma alımı #uzman erbaş alımı
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