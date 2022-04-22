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51 öğretim üyesi alımı yapılacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü, 51 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

51 öğretim üyesi alımı yapılacak
22 Nisan 2022 Cuma 10:31

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

 


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