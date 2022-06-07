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52 öğretim üyesi alınacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü, 52 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

52 öğretim üyesi alınacak
07 Haziran 2022 Salı 09:50

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Afyon Kocatepe Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar ilanda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.

 


İlan için başvurular 7 Haziran 2022 ile 21 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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