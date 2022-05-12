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52 öğretim üyesi alınacak

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü 52 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

52 öğretim üyesi alınacak
12 Mayıs 2022 Perşembe 10:21

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Amasya Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 

Adayların, Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 26 Mayıs 2022 olarak açıklanmıştır.


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