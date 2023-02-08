53 saat sonra enkazdan çıkarıldılar

Hatay'ın Belen ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazından Suriyeli çift sağ kurtarıldı. Çiftin enkaz altındaki 4 çocuğunun kurtarılması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

53 saat sonra enkazdan çıkarıldılar
08 Şubat 2023 Çarşamba 11:02

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, yıkılan binanın enkazında, Karaman AFAD ekiplerince arama- kurtarma çalışması başlattı. Binadan gece saatlerinde ses alan ekipler, sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. Çalışmaların ardından Suriyeli çift, depremden 53 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. Suriyeli çift, enkaz altında 4 çocuklarının bulunduğunu ve bugün sabah saatlerine kadar 3'ünden ses aldıklarını söyledi. AFAD ekipleri, enkaz altındaki çocukların da çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay #deprem
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