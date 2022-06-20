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550 bin kişiye askerlik affı! İşte ayrıntılar...

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 550 bin kişiye askerlik affı sağlayacak 20 maddelik kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu belirtti. Ünal, "Miktarları Savunma Bakanlığı belirleyip duyuracak. Yoklama kaçağı, bakayalar bedelli askerlikten yararlanacak." ifadelerini kullandı

550 bin kişiye askerlik affı! İşte ayrıntılar...
20 Haziran 2022 Pazartesi 15:39

Yoklama kaçağı ve bakayaların bedelli askerlikten faydalanabilmesi için düzenlenen affın detayları belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünal, "Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik teklifini TBMM'ye sunuyoruz. 20 maddelik teklifimizi hazırladık. Yoklama kaçağı, bakayalar bedelli askerlikten yararlanacak. Öğrenci affını da önümüzdeki hafta sunacağız." dedi.

BEDELLİ ÜCRETİNİ, MSB DUYURACAK

En merak edilen konulardan birine de değinen Mahir Ünal, bedelli askerlik ücretine ilişkinse "Miktarları Savunma Bakanlığı belirleyip duyuracak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ünal açıklamalarına şöyle devam etti: "Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddini 70'e çıkartmıştık. Bu düzenlemeyle Genelkurmay Başkanı görev süresini yani yaş haddini 72'ye çıkartıyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bedelli askerlik için getirilecek affı geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Erdoğan "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler; #mahir ünal #askerlik #af #kanun teklifi
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