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56 akademik personel alınacak

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü 56 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

56 akademik personel alınacak
26 Ağustos 2022 Cuma 11:19

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kastamonu Üniversitesi ilanda yazılı birimlerine 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1)nin ilgili hükümleri gereğince öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

 


İlan için başvurular 26 Ağustos tarihinde başlayacak ve 9 Eylül 2022 tarihine kadar sürecektir.


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