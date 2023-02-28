5.6'lık depremde enkazda kalan Bedih'in 21 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde çöken, 5 katlı Buhara Apartmanı'nın enkazında kalan Bedih Kış'ın (29) cansız bedenine 21 saat sonra ulaşıldı.

5.6'lık depremde enkazda kalan Bedih'in 21 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı
28 Şubat 2023 Salı 10:52

Yeşilyurt merkezli, dün saat 12.04'te, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ağır hasarlı 30 bina, yerle bir oldu. Çöken binaların çevresinde bulunan ve evlerine eşya almak için giren 12'si ağır 140 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Çöken binalardaki arama-kurtarma çalışması, bu sabah itibarıyla tamamlandı. Zafer Mahallesi'ndeki 5 katlı Buhara Apartmanı'na giren Bedih Kış da dün enkaz altında kaldı. Binanın riskli olması nedeniyle enkazın altına giremeyen ekipler, üst katlarını kontrollü yıktı. Ekipler, sabahın erken saatlerinde Kış'ı çıkarmak için çalışmalara yeniden başladı. Enkaza giren ekipler, Kış'ın bulunduğu noktaya 21 saat sonra ulaşabildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kış'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimlik tespiti ardından Bedih Kış'ın cansız bedeni, Şehir Mezarlığı'na gönderildi. Kentte dün meydana gelen 5.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı, 2'ye yükseldi. 


 

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