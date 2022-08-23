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58 sözleşmeli personel alınacak

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 58 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

58 sözleşmeli personel alınacak
23 Ağustos 2022 Salı 10:02

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dicle Üniversitesi'nde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 


İlan için bugün başlayan başvurular 10 gün sürecektir.


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