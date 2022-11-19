59 öğretim üyesi alımı yapılacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, 59 öğretim üyesi alacaklarını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlan için başvurular 18 Kasım 2022 ile 2 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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