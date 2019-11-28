593 Suriyeli Tel Abyad'a dönüş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin baskısından kaçan 593 Suriyelinin gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimizin Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki evlerine dönüşleri devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Cerablus'a sığınan 593 Suriyeli kardeşimiz, gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptı" denildi.