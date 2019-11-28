593 Suriyeli Tel Abyad'a dönüş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin baskısından kaçan 593 Suriyelinin gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptığını açıkladı.

593 Suriyeli Tel Abyad'a dönüş yaptı
28 Kasım 2019 Perşembe 13:56

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimizin Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki evlerine dönüşleri devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Cerablus'a sığınan 593 Suriyeli kardeşimiz, gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptı" denildi.

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