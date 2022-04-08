6 işyeri kiraya verilecek

Isparta Belediye Başkanlığı 6 adet işyerini 3 yıllığına kiraya vereceğini duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Isparta Belediye Başkanlığı mülkiyeti kendilerine ait olan işyerlerini 3 yıllığına kiraya vermek üzere 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 19/04/2022 günü saat 14.30’ da ihaleye gerçekleştirecek.

İhale Geçici Teminatını ihale günü saat 12:30'a kadar yatırılması zorunludur. Yatırılmadığı takdirde ihaleye girecek şahıs veya şirketler hiçbir hak ve taleple bulunamazlar.İhale geçici teminatı Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümüne yatırılacaktır.



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