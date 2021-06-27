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6 kişi sahte içki nedeniyle öldü!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti

6 kişi sahte içki nedeniyle öldü!
27 Haziran 2021 Pazar 13:26

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

İlçede sahte içkiden zehirlenerek hastaneye başvuran ve tedaviye alınan Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal ve Altuğ Oktay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan sahte içkiden zehirlenen 12 kişinin tedavilerinin sürdüğü, 6'sının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çorlu ilçesinde 2 gün önce sahte içkiden zehirlendikleri iddiasıyla 17 kişi hastane başvurmuş, bu kişilerden 2'si hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmış, 2'si tutuklanmıştı.

BİR KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Tekirdağ'da sahte içkiden 1 kadın hayatını kaybetti, ölü, sayısı 6'ya yükseldi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #tekirdağ #sahte içki #sahte içki ölüm
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