"6'lı masayı terk et" diyen Erdoğan'a Akşener'den yanıt geldi!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti'nin 6'lı masayı terk etmesi yönündeki çağrısına İzmir’de yanıt veren Meral Akşener, “Milletimizin geleceğinin heba edildiği ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık bundan sonra da olmayız” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti'nin 6'lı masayı terk etmesi yönündeki çağrısına İzmir’de yanıt verdi. 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti sonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da gerçekleşen İstiklal saldırısı üzerinden muhalefetin teröristlerle kol kola olduğunu öne sürerek “Bunlara alıştık. Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, 6'lı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İP'in (İYİ Parti'nin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir” ifadelerini kullanmıştı.





“Erdoğan’ın yaptığı zikzaklara alıştık”



İzmir’de basın mensuplarının Erdoğan’ın açıklamalarını sorması üzerine yanıt veren Akşener, “Sayın Erdoğan anladığım kadarıyla seçime dair derin bir endişe içerisinde dolayısıyla her sabah kalktığnda bu endişeni çözümü için adımlar atmaya kalktı. Buna gayret ediyor. Geçen hafta HDP ile son derece neşeli kakara kikiri görüntülü bir fotoğraf verdiler ve görüşme yaptılar birincisi bu. Daha sonra biliyorsunuz tutuklu sanık olan Selahattin Demirtaş hem özel helikopter hem özel jetle ailesini görmeye gitti. Şimdi böyle bir resim burada duruyor. Bu sabah uyanmış böyle bir çözüm bulabilirim herhalde diye düşünmüş bu defa da HDP üzerinden her zaman yaptığı gibi bizi o konuda dürtmeye kalkışmış. Ama biz bugüne kadar Sayın Erdoğan’ın yaptığı zikzaklara alıştık” dedi.





“Çizgisinde hiç kırıklık olmayan bir partiyiz”



Akşener açılamalarının devamında ise “Masaya oturan kendileri, açılımları yapanlar kendileri, teröriste terörist diyemeyenlerle aynı yerde bulunan kendileri ama iş zora düşüldüğü zaman da yerli ve milli ilan edilen biziz. Biz Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz 2017’de yapılan bugünkü bu ucube sistemi getiren o referandumda çok net çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. İYİ Parti odur. Dolayısıyla çizgisinde hiç kırıklık olmayan dün neyi savunduysa bugünde aynı şeyi kararlılıkla savunan aynı fikri savunan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık bundan sonra da olmayız” diye konuştu.