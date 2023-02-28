6 Yaşında Evlendirilme Davası: 31 Mart'a ertelendi

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in yargılandığı dava 31 Mart'a ertelendi. Mahkeme heyeti, sanık İstekli ve baba Gümüşel'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

6 Yaşında Evlendirilme Davası: 31 Mart'a ertelendi
28 Şubat 2023 Salı 09:10

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in yargılandığı davanın ilk duruşmasında yayın yasağı ve duruşmaya gizlilik kararı getirilmişti. Bugün Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2'inci duruşma saat 11.00 sıralarında başladı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel getirildi. Tutuksuz sanık anne Fatıma Gümüşel'i de duruşmaya katıldı. Duruşmada kardeşler Muhammet Sıddık Gümüşel, Ayşe Hümeyra Gümüşel ve Fatma Betül Gümüşel'in tanık olarak dinleneceği öğrenildi. Duruşma gizlilik nedeniyle basına kapalı şekilde yapıldı.

TUTUKLULUK DEVAM KARARI, DURUŞMA 31 MART'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 31 Mart'a erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesine ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti. Daha sonra 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

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